LIVE Fognini-Berrettini 3-6 1-2, Masters1000 Madrid in DIRETTA: il romano avanti un set e un break (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-PELLA DALLE 11.00 2-1 break Berrettini! Passaggio a vuoto di Fognini che con quattro errori di fila consegna il break al romano anche nel secondo set. 15-40 Altro errore con il dritto e palla break Berrettini. 15-30 Un altro errore doloroso con il rovescio e il game diventa minaccioso. 15-15 Si ritrova la palla addosso Fognini che si muove male con i piedi e sbaglia con il rovescio in back. 15-0 In corridoio la risposta bloccata di Berrettini. 1-1. Un dritto micidiale di Berrettini dopo una buona risposta di Fognini permette al romano di risolvere ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-PELLA DALLE 11.00 2-1! Passaggio a vuoto diche con quattro errori di fila consegna ilalanche nel secondo set. 15-40 Altro errore con il dritto e palla. 15-30 Un altro errore doloroso con il rovescio e il game diventa minaccioso. 15-15 Si ritrova la palla addossoche si muove male con i piedi e sbaglia con il rovescio in back. 15-0 In corridoio la risposta bloccata di. 1-1. Un dritto micidiale didopo una buona risposta dipermette aldi risolvere ...

zazoomblog : LIVE – Berrettini-Fognini 6-3 0-1 Masters 1000 Madrid 2021: RISULTATO in DIRETTA - #Berrettini-Fognini #Masters… - claudiobarbier : RT @SkySport: Berrettini-Fognini al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE della partita ? #BerrettiniFognini Su Sky Sport Uno ? #SkyTen… - SkySport : Berrettini-Fognini al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE della partita ? #BerrettiniFognini Su Sky Sport Uno… - zazoomblog : LIVE Fognini-Berrettini Masters1000 Madrid in DIRETTA: quasi tutto pronto sull’Arantxa Sanchez - #Fognini-Berrettin… - sportli26181512 : Berrettini Fognini al Madrid Open, il risultato in diretta LIVE della partita: Matteo Berrettini e Fabio Fognini si… -