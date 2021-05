Lecce, ex carabiniere ucciso a colpi d'arma da fuoco mentre era con il figlio (Di martedì 4 maggio 2021) L'uomo è stato ucciso la scorsa notte da un uomo incappucciato alla periferia di Copertino. Le indagini sono in corso Leggi su rainews (Di martedì 4 maggio 2021) L'uomo è statola scorsa notte da un uomo incappucciato alla periferia di Copertino. Le indagini sono in corso

GiornoeNotteNew : Ex carabiniere ucciso: fucilate mentre usciva col figlio – la Gazzetta del Mezzogiorno. COPERTINO (LECCE), 04 MAG –… - giornaleradiofm : Ex carabiniere ucciso: fucilate mentre usciva col figlio: (ANSA) - COPERTINO (LECCE), 04 MAG - Aveva finito di cena… - angiuoniluigi : RT @leggoit: Lecce, ex maresciallo dei Carabiniere ucciso in strada: Silvano Nestola aveva 46 anni - leggoit : Lecce, ex maresciallo dei Carabiniere ucciso in strada: Silvano Nestola aveva 46 anni - PugliaStream : A fuoco la barca di un carabiniere in pensione: caccia ai colpevoli -