Le peggiori tempeste di fulmini? Nel deserto. Video meteo (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle regioni desertiche si possono verificare nelle terribili tempeste di fulmini anche causa della sovrapposizione della sabbia del deserto in sospensione con l’attività elettrica delle nubi. Non sono rare quindi le tempeste di fulmini anche senza pioggia. Ma laddove si verificano i rovesci di pioggia, questi assumono intensità anche monsonica causando improvvise alluvioni lampo. Inoltre, nel deserto si possono verificare anche cadute di grandine con chicchi di grosse dimensioni. Non pochi Video documentano temporali come quelli che abbiamo descritto nel deserto arabico, non perché siano più frequenti da quelle parti, bensì perché la tecnologia ci consente di ottenere documentazione Video e fotografica più che altrove, ... Leggi su meteogiornale (Di martedì 4 maggio 2021) Nelle regioni desertiche si possono verificare nelle terribilidianche causa della sovrapposizione della sabbia delin sospensione con l’attività elettrica delle nubi. Non sono rare quindi ledianche senza pioggia. Ma laddove si verificano i rovesci di pioggia, questi assumono intensità anche monsonica causando improvvise alluvioni lampo. Inoltre, nelsi possono verificare anche cadute di grandine con chicchi di grosse dimensioni. Non pochidocumentano temporali come quelli che abbiamo descritto nelarabico, non perché siano più frequenti da quelle parti, bensì perché la tecnologia ci consente di ottenere documentazionee fotografica più che altrove, ...

