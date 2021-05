La Turchia estende le norme antiriciclaggio agli scambi di criptovalute

(Di martedì 4 maggio 2021) Lecontro il riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo sono state estese alle imprese del settorein seguito alle indagini su due crypto exchange In un decreto presidenziale pubblicato sabato, il governo turco ha ampliato la lista delle aziende che devono rispettare lesul riciclaggio di denaro e il finanziamento del terrorismo includendo le piattaforme di trading di criptovaluta. I “fornitori di servizi sui crypto asset” saranno da ora soggetti alle leggi dellasulle transazioni di criptovaluta con effetto immediato, come pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. La notizia potrebbe non piacere a molti in, dove lehanno vissuto un boom di popolarità di recente. Negli ultimi 30 giorni, secondo i dati di Google Trends, ...

