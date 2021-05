José Mourinho avete mai visto sua figlia Matilda? È bellissima

(Di martedì 4 maggio 2021) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.è una amato e stimato allenatore, l’anno prossimo sarà alla Roma, mamaisua? È davveroAmatissimo dal pubblico e molto seguito sui social,continua a far discutere e dal prossimo anno sarà l’allenatore della Roma, mamaisua? È davvero

virginiaraggi : Benvenuto a José #Mourinho, nuovo allenatore dell'@OfficialASRoma. La nostra città accoglie un grande personaggio,… - UEFAcom_it : ?? UFFICIALE ?? ???? José #Mourinho sarà l'allenatore della #Roma dal 2021/22 #UEL | @OfficialASRoma - GoalItalia : ?? BREAKING ?? UFFICIALE - José #Mourinho è il nuovo allenatore della Roma! - omarelmahdy0 : RT @OfficialASRoma: ?? ???????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra… - AlSadaire : RT @OfficialASRoma: ?? ???????????????????? L’#ASRoma è lieta di annunciare che José Mourinho sarà il nuovo Responsabile Tecnico della Prima Squadra… -

Ultime Notizie dalla rete : José Mourinho

Quando metterà piede a Roma, non sarà tutto nuovo per. Conosce l'Italia, dove ha vinto con l'Inter, conosce l'Olimpico, teatro di finali e battaglie. E conosce anche Smalling, Mhkitaryan, Pedro e Santon, già allenati nelle sue avventure ...' La mia nuova cover del telefono #ForzaMagicaRoma '. Poche parole, ma quelle giuste per scatenare i tifosi giallorossi. Dopo di poche ore faalimenta l'entusiasmo della piazza pubblicando sul suo profilo Instagram la foto della sua nuova cover dello smartphone con i colori storici della Roma e le sue iniziali JM. Leggi anche >...