Involtini di zucchine panati con prosciutto e ricotta | originale e veloce

Leggi su cityroma

(Di mercoledì 5 maggio 2021)dicon, deliziosa ricetta perfetta dall’antipasto alla cena,e semplice da preparare.diconLa ricetta che vi sto per mostrare è davvero eccezionale, glidicon, gustosepassate prima nella farina e nell’uovo, poi fritte in olio bollente e farcite concotto e, un bocconcino delizioso che farà gola a tutti, in più vi basteranno davvero pochi minuti per realizzarla ed è perfetta per arricchire un ...