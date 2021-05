Inter, Moratti: «Zhang mi ha chiamato. Futuro? Ci credo» (Di martedì 4 maggio 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto. Le sue dichiarazioni. Futuro Inter – «La proprietà quando l’abbiamo conosciuta era affidabilissima e dovrebbe esserlo anche ora. Per quello che dicono loro, specialmente adesso. Mi affido alle loro parole, sono convinto che non parlano a vuoto. Se dicono che pensano di rimanere e migliorare l’Inter, ci devo credere». Zhang – «Steven Zhang è stato di una cortesia infinita, mi ha chiamato appena l’Atalanta ha pareggiato. Doveva essere il contrario, avrei dovuto chiamarlo io e lo avrei fatto ... Leggi su calcionews24 (Di martedì 4 maggio 2021) Massimo, ex presidente dell’, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto Massimo, ex presidente dell’, ha fatto il punto in casa nerazzurra dopo la vittoria dello Scudetto. Le sue dichiarazioni.– «La proprietà quando l’abbiamo conosciuta era affidabilissima e dovrebbe esserlo anche ora. Per quello che dicono loro, specialmente adesso. Mi affido alle loro parole, sono convinto che non parlano a vuoto. Se dicono che pensano di rimanere e migliorare l’, ci devo credere».– «Stevenè stato di una cortesia infinita, mi haappena l’Atalanta ha pareggiato. Doveva essere il contrario, avrei dovuto chiamarlo io e lo avrei fatto ...

