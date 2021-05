Incidente sul lavoro in provincia di Prato, morta operaia di 22 anni. Due indagati (Di martedì 4 maggio 2021) Incidente sul lavoro in provincia di Prato. Una operaia di 22 anni ha perso la vita in una azienda tessile. OSTE DI MONTEMURLO (Prato) – Incidente sul lavoro in provincia di Prato nelle prime ore di lunedì 3 maggio. Una operaia di 22 anni di una azienda tessile ha perso la vita dopo essere rimasta incastrata in un macchinario. L’allarme è stato lanciato da un collega, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto e capire se si sia trattato di un errore umano, oppure di un mancato rispetto delle norme di sicurezza o semplicemente di una tragedia. Nelle prossime ore ... Leggi su newsmondo (Di martedì 4 maggio 2021)sulindi. Unadi 22ha perso la vita in una azienda tessile. OSTE DI MONTEMURLO () –sulindinelle prime ore di lunedì 3 maggio. Unadi 22di una azienda tessile ha perso la vita dopo essere rimasta incastrata in un macchinario. L’allarme è stato lanciato da un collega, ma il personale medico non ha potuto fare altro che constatare il decesso. La Procura ha aperto un’indagine per ricostruire quanto accaduto e capire se si sia trattato di un errore umano, oppure di un mancato rispetto delle norme di sicurezza o semplicemente di una tragedia. Nelle prossime ore ...

Agenzia_Ansa : Incidente sul lavoro in un'azienda tessile: una giovane madre di 22 anni è morta finendo dentro l'ingranaggio dell'… - SkyTG24 : Il primario di Neurochirurgia del San Camillo Menniti è morto all’età di 46 anni, in un incidente sul Grande Raccor… - Tg3web : 'Luana non era una sfortunata ragazza, era un'operaia tessile che è morta nel 2021 così come si moriva 50 anni fa'.… - DonatoSaliola : Operaia morta sul lavoro, due indagati per il decesso di Luana D'Orazio - Toscana - - 1958Aldo : RT @ElioLannutti: Luana, risucchiata da un rullo muore in fabbrica a 22 anni. Aveva un figlio piccolo. Si continua a morire sul lavoro nell… -