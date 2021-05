Incidente sul lavoro: 22enne muore risucchiata da un macchinario, lascia un figlio piccolo (Di martedì 4 maggio 2021) Dramma in un’azienda tessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, dove una giovane mamma di 22 anni, Luana D’Orazio, sarebbe morta dopo essere stata risucchiata da un macchinario. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe rimasta intrappolata dopo essere stata trascinata da un rullo. muore risucchiata da un macchinario: il dramma di Luana Luana D’Orazio avrebbe presto compiuto 23 anni, era mamma e lascia un bimbo piccolo. Questo il ritratto della giovane vittima del terribile Incidente sul lavoro che si sarebbe consumato ieri in una azienda tessile a Oste di Montemurlo. Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’Ansa, la ragazza sarebbe rimasta intrappolata in un macchinario, un ... Leggi su thesocialpost (Di martedì 4 maggio 2021) Dramma in un’azienda tessile a Oste di Montemurlo, in provincia di Prato, dove una giovane mamma di 22 anni, Luana D’Orazio, sarebbe morta dopo essere statada un. Secondo una prima ricostruzione, la ragazza sarebbe rimasta intrappolata dopo essere stata trascinata da un rullo.da un: il dramma di Luana Luana D’Orazio avrebbe presto compiuto 23 anni, era mamma eun bimbo. Questo il ritratto della giovane vittima del terribilesulche si sarebbe consumato ieri in una azienda tessile a Oste di Montemurlo. Secondo le prime ricostruzioni riportate dall’Ansa, la ragazza sarebbe rimasta intrappolata in un, un ...

