Il prete tiktoker che ha scelto di utilizzare i social per insegnare il «valore del rispetto»

Leggi su giornalettismo

(Di martedì 4 maggio 2021) L’idea di unche crea contenuti, ancor di più se per TikTok, può risultare strana ai più. L’eccezione che conferma la regola e che vede il mondo della chiesa avvicinarsi al mondo deiè Don Mauro Leonardi,e autore che ha deciso di sbarcare su TikTok per promuovere ildeltra i giovani. Lo abbiamo contattato per capire le ragioni che stanno dietro la creazione di un profilo su TikTok e di contenuti che cavalcano trend attuali e tematiche che, spesso e volentieri, la chiesa non affronta in maniera così diretta e sicuramente non esponendosi. Catcalling, omofobia e anche la polemica Fedez Rai sono alcuni dei contenuti che si trovano sul profilo TikTok di Don Mauro e che ne decretano il successo. @mauro donNO ALLA ...