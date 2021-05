Guardi il cellulare? Lo faranno anche gli altri in 30 secondi: è l' "effetto camaleonte" (Di martedì 4 maggio 2021) Quando una persona guarda il cellulare, circa la metà delle altre nelle vicinanze inizieranno a controllare il proprio nel giro di trenta secondi. E’ quello che gli studiosi chiamano ” effetto camaleonte”, un imitarsi a vicenda senza neppure rendersene conto. Lo rileva uno studio italiano, dell’Università di Pisa, pubblicato sul Journal of Ethology.Quello che i ricercatori hanno riscontrato con i cellulari capita con gli sbadigli, che vengono definiti contagiosi, ma anche con le espressioni facciali o alcuni aspetti della gestualità delle mani.Sebbene si pensi che tale ‘mimetismo’ si sia evoluto per aiutare le persone a stabilire un legame tra loro, nel caso dell’utilizzo del cellulare secondo quando spiega al New Scientist la studiosa Elisabetta Palagi potrebbe produrre ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 4 maggio 2021) Quando una persona guarda il, circa la metà delle altre nelle vicinanze inizieranno a controllare il proprio nel giro di trenta. E’ quello che gli studiosi chiamano ””, un imitarsi a vicenda senza neppure rendersene conto. Lo rileva uno studio italiano, dell’Università di Pisa, pubblicato sul Journal of Ethology.Quello che i ricercatori hanno riscontrato con i cellulari capita con gli sbadigli, che vengono definiti contagiosi, macon le espressioni facciali o alcuni aspetti della gestualità delle mani.Sebbene si pensi che tale ‘mimetismo’ si sia evoluto per aiutare le persone a stabilire un legame tra loro, nel caso dell’utilizzo delsecondo quando spiega al New Scientist la studiosa Elisabetta Palagi potrebbe produrre ...

