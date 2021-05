GP Monaco F1 | tribune aperte per massimo 7500 spettatori

(Di martedì 4 maggio 2021) Il Principato diha affermato che leraggiungeranno fino al 40% della piena capacità per i tre giorni di azione di Formula 1 il 20, 22 e 23 maggio per il GP di. La partecipazione sarà limitata a undi 7.500al giorno e non ci saranno restrizioni sul paese L'articolo proviene da . Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: Positivi Covid-19 F1: 10 casi confermati nel GP di Russia a Sochi Perez ancora positivo al Covid-19: ritorna Hulkenberg AlphaTauri presenta la AT02 per il mondiale 2021 di Formula 1 GP Bahrain F1 2021: orari TV Sky e TV8 Lo sport si ferma. La situazione Orari TV GP Abu Dhabi F1 SKY e TV8: il palinsesto

fastricciardo : io dopo aver letto che il venerdì le tribune apparentemente sono gratis a Monaco - MonacoTribuneIT : Da mercoledì 5 a venerdì 7 maggio, all’interno dell’Espace Fontvielle, si terrà l’edizione 2021 di EVER Monaco. Nat… - MonacoTribuneIT : Domenica sera, a chiusura della 35a giornata di Ligue 1, i monegaschi hanno concesso la vittoria all’Olympique Lion… - MonacoTribuneIT : Alla fine di una partita carica di suspense, venerdì sera l’AS Monaco Basket ha conquistato l’EuroCup vincendo cont… - MonacoTribuneIT : Arrivato sesto al Gran Premio di Portogallo, che ha visto salire sul podio Lewis Hamilton (Mercedes) davanti a Max… -

Per quel che riguarda invece Montecarlo lesaranno aperte con capienza limitata a circa il ... Solo coloro che risiedono anon dovranno esibire alcun PCR. Vai al negozio Auto e Moto su ......didi F1 sarà ufficialmente la prima gara della stagione a porte (quasi) aperte. La notizia, che circolava da alcune settimane, è stata resa ufficiale dal Governo del Principato. Sulle...Da mercoledì 5 a venerdì 7 maggio, all'interno dell'Espace Fontvielle, si terrà l'edizione 2021 di EVER Monaco. Nato nel 2006, il salone ancora oggi ...In occasione dei Gran Premi di Spagna e di Monaco, in programma rispettivamente dal 7 al 9 e dal 21 al 23 maggio, i tifosi seppur parzialmente potranno tornare a sedersi in tribuna. Al Montmelò infatt ...