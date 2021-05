Fortnite numeri da capogiro! Più di $9 miliardi di entrate in appena due anni

(Di martedì 4 maggio 2021) Dopo una rapida ascesa alla popolarità nel 2018,ha generato più di $5nel suo primo anno, rivelano nuovi documenti finanziari. Il documento, reso pubblico come parte della battaglia giudiziaria di Epic con Apple sulle pratiche di quest'ultima sull'App Store, mostra che il gioco ha portato alla società più di 9di dollari nel 2018 e nel 2019. Il documento svela anche che la società ha riportato un profitto di oltre $ 5,5dal periodo di due. Leggi altro...

fortnite_leakk : Molti di voi si chiedono spesso: 'quali sono i numeri che fa Fortnite?' Bene, ecco a voi: • Oltre 350 milioni di a… - infoitscienza : Fortnite, numeri pericolosi per il Battle Royale: cosa può succedere -

Ultime Notizie dalla rete : Fortnite numeri

Inews24

Lo confermano idei recenti report finanziari, dove Sony è riuscita a piazzare in pochi mesi ... Epic Games ha, da quattro anni, un asso nella manica chiamato. La software house ha ...Epic, che pur vanta beipur essendo un satellite intorno alla Terra, con il videogioco, a partire dal 2017, ha raggiunto 350 milioni di persone . I giocatori, che devono sopravvivere ...Diamo uno sguardo alla skin Batman Zero Corazzato in regalo con i fumetti della serie Fortnite x Batman Punto Zero.Il successo di Fortnite è sicuramente dovuto a vari fattori, tra cui le entrate record generate nei primi anni di vita. I numeri parlano chiaro.