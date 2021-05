Festa Inter | Andreoni | Errore gravissimo che costerà vite Sileri | Uno sbaglio che pagheremo tutti

(Di martedì 4 maggio 2021) I festeggiamenti per lo scudetto dell', con folle riversate in strade e piazze, tra cui il Duomo, senza rispetto per le norme anti - Covid, sono stati "unche certamente...

Inter : Ora è il momento della festa: di tutti gli interisti. Una gioia che si sprigiona genuina ma che invitiamo a esprime… - Inter : ?? | FESTA Mandateci le vostre immagini di festa: SIAMO CAMPIONI!!! #IMScudetto #IMInter #ForzaInter - Corriere : ?? «Prevediamo un’onda di risalita dei contagi. Gli effetti tra 14 giorni» - matteoischiboni : RT @laziopress: Festa Scudetto Inter, possibile aumento dei contagi dopo gli assembramenti in Piazza Duomo: le parole di esperti e politici… - mcaratozzolo58 : RT @SkyTG24: Festa Inter, Sala: 'Inevitabile che i tifosi scendessero in piazza' -

Sileri: "Errore che pagheremo" "Fa male vedere piazza Duomo con 30 mila tifosi urlanti, in, ... Pierpaolo Sileri, condanna i festeggiamenti per lo scudetto dell', in un'intervista in ...Certo notoriamente si va a fare shopping con la mascherina dell'e insieme ai compagni di partito".Hanno sorpreso diverse centinaia di giovani assembrati e intenti a ballare che stavano partecipando ad una festa i quali, alla loro vista, si sono dati alla fuga. Gli operatori hanno bloccato il ...GENOVA - Il calcio vuole chiudere questo campionato di serie A con i tifosi allo stadio nelle ultime due giornate. L’obiettivo è concedere al pubblico il 20 per cento di capienza dello stadio. Per ese ...