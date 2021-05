F1, Sebastian Vettel: “Ho alcune parti nuove che userò per il prossimo fine settimana” (Di martedì 4 maggio 2021) Ottime novità per Sebastian Vettel in vista del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Il quattro volte campione del mondo tedesco potrà sfruttare a Barcellona il medesimo pacchetto tecnico che nell’ultimo week-end è stato istallato sulla macchina del canadese Lance Stroll. Il portacolori dell’Aston Martin, hai microfoni di ‘Motorsport.com’, ha affermato in merito: “Ho alcune parti nuove che userò per il prossimo fine settimana. Speriamo di poter essere un po’ più competitivi. Un sabato pulito sarà naturalmente la chiave per avere una domenica migliore. Dobbiamo migliorare sul passo gara”. Vettel è obiettivo alla vigilia della competizione spagnola, prova in cui è chiamato al riscatto dopo una ... Leggi su oasport (Di martedì 4 maggio 2021) Ottime novità perin vista del Gran Premio di Spagna, quarto atto del Mondiale F1 2021. Il quattro volte campione del mondo tedesco potrà sfruttare a Barcellona il medesimo pacchetto tecnico che nell’ultimo week-end è stato istallato sulla macchina del canadese Lance Stroll. Il portacolori dell’Aston Martin, hai microfoni di ‘Motorsport.com’, ha affermato in merito: “Hocheper il. Speriamo di poter essere un po’ più competitivi. Un sabato pulito sarà naturalmente la chiave per avere una domenica migliore. Dobbiamo migliorare sul passo gara”.è obiettivo alla vigilia della competizione spagnola, prova in cui è chiamato al riscatto dopo una ...

