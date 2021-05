Epic Games contro Apple | nella disputa si scopre che Walmart voleva entrare nel mondo del cloud gaming

Eurogamer_it : Nella disputa tra #EpicGames e #Apple si scopre che #Walmart voleva entrare nel mondo del cloud gaming. - Giadalovebts3 : RT @news_dei_vip: Durante la causa di Epic Games con Apple, lo sviluppatore di Fortnite ha rivelato tramite che ci sarebbero dovute essere… - elpoliticonews : Apple Vs Epic Games: ¿Fin del monopolio de Apple Store? - GamingToday4 : Borderlands 3: Epic Games ha pagato uno sproposito per l’esclusiva dell’EGS - nevsfortnite : Chiunque volesse seguire la 'seconda parte' della diretta audio della sentenza Apple vs Epic Games, clicchi il link… -

Ultime Notizie dalla rete : Epic Games

Nell'ultimo periodo, la creazione punta di diamante di, Fortnite, attualmente al centro del processo Apple vs, ha visto arrivare una mole di skin di grosso calibro. Personaggi di rilievo come Master Chief, Kratos e Aloy hanno fatto ...Le email in questione sono state pubblicate tra i documenti presentati per il processo in corso tra Apple edper il caso Fortnite . Nel 2010 Scott Forstall era a capo della divisione ...La causa tra Epic Games e Apple è arrivata in tribunale nella giornata di ieri e già sono emersi moltissimi dettagli: tra questi, il fatto che Sony si farebbe pagare per il cross-play, o il fatto che ...Leaked court documents from the Apple vs. Epic courtroom saga revealed how much Epic spends on acquiring free titles for the Epic Game Store. EPIC GAMES SPENT OVER $11.6M TO BRING FREE GAMES ON THE ...