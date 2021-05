E3 2021: Konami non ci saràHDblog.it (Di martedì 4 maggio 2021) I responsabili di Konami hanno comunicato che la società non sarà presente all’E3 2021 specificando comunque che allo stato attuale diversi progetti chiave sono in fase di sviluppoRead More L'articolo proviene da HelpMeTech. Leggi su helpmetech (Di martedì 4 maggio 2021) I responsabili dihanno comunicato che la società non sarà presente all’E3specificando comunque che allo stato attuale diversi progetti chiave sono in fase di sviluppoRead More L'articolo proviene da HelpMeTech.

Ultime Notizie dalla rete : 2021 Konami E3 2021: Konami non ci sarà Konami non salirà sul palco dell' E3 2021 contrariamente a quanto inizialmente prospettato - il suo nome figurava infatti tra i partecipanti dell'Expo videoludico . In queste ultime settimane qualcosa ...

Un'altra serie (animata) tratta da un videogioco arriva su Netflix In arrivo su Netflix in autunno 2021." Ricordiamo anche che dal prossimo 13 maggio, su Netflix sarà rilasciata la quarta stagione di Castlevania , la serie animata basata sul franchise Konami. A ...

