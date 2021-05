Daydreamer anticipazioni 5 maggio | Can e Sanem uniti ma distanti

(Di martedì 4 maggio 2021) Televisione La scrittrice ed il fotografo si ritrovano ancora una voltanel cercare delle soluzioni per salvare l’agenzia, mentre Leyla ottiene un’importante promozione, che è mal gradita da Deren. Pubblicato su 42021 Can Divit eAydin tornano a far sognare con la loro storia d’amore narrata in– le ali del sogno i telespettatori italiani mercoledì 52021 alle 16,40 circa su Canale5. Gli spoiler annunciano che Leyla riceve un’importante promozione, mentre Can ecercano di recuperare il rapporto con Nasim. La soap opera turca che registra un successo di ascolti puntata dopo puntata è destinata a riservare nuovi colpi di scena. Il sequel della narrazione si concentra anche su altri due personaggi della serie tv, ovvero Muzo ...

Cosa succede a Una Vita e Daydreamer? Ecco le trame di mercoledì 5 maggio. Una Vita e Daydreamer terranno compagnia al pubblico di Canale 5 anche mercoledì 5 maggio con novità e svolte inaspettate.