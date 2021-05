Crolla ponte a Città del Messico | il bilancio provvisorio è 20 morti e 70 feriti

HuffPostItalia : Passa la metro e crolla il ponte a Città del Messico: decine di morti - MediasetTgcom24 : Città del Messico, ponte crolla al passaggio della metropolitana: almeno 13 morti e 70 feriti #messico… - PaoloGentiloni : Crolla un ponte della metro a #MexicoCity. Un pensiero alle vittime e alle loro famiglie - ItaliaOggi : Città del Messico, crolla ponte della metro, 13 morti e una settantina di feriti - sergioverolebo1 : RT @Agenzia_Ansa: Tragedia in Messico, crolla un ponte della metropolitana nella capitale. Diversi i morti e decine di feriti. I soccorrito… -

Ultime Notizie dalla rete : Crolla ponte

Tragedia a Città del Messico : almeno 15 persone sono rimaste uccise e quasi altre 70 ferite, dopo che unsopraelevato della metropolitana è crollato mentre un treno lo stava attraversando. L'annuncio arriva direttamente dalla Protezione civile locale. Secondo quanto riportato l'incidente è avvenuto ...I soccorritori che stanno lavorando sul luogo del crollo deldella metropolitana a Citt del Messico si sono dovuti fermare per il rischi di altri crolli . Lo ha detto la sindaca della metropoli,...Città del Messico, crolla un ponte al passaggio della metro Metti mi piace su Facebook per vedere notizie simili Fornisci una valutazione generale del sito: ...CITTÀ DEL MESSICO (Reuters) - Venti persone sono morte, inclusi dei bambini, e 49 sono in ospedale dopo che ieri sera un ponte della metropolitana a Città del Messico è crollato sulla strada. I ...