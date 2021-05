Covid, in cento per due cerimonie in una villa a Napoli: arrivano i carabinieri (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – Circa un centinaio di persone sono state sorprese dai carabinieri a festeggiare in una villa per ricevimenti nel quartiere napoletano di Pianura. Due famiglie differenti per due cerimonie distinte: un battesimo e un compleanno. Al loro arrivo, i militari, hanno trovato da musica ad alto volume e la gran parte degli invitati senza mascherina. I carabinieri della stazione di Pianura, Posillipo e della radiomobile di Napoli, sono riusciti ad identificare molti dei presenti, nonostante diverse persone siano fuggite all’arrivo dei militari. Attività sospesa per 5 giorni e titolare sanzionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di martedì 4 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minuto– Circa un centinaio di persone sono state sorprese daia festeggiare in unaper ricevimenti nel quartiere napoletano di Pianura. Due famiglie differenti per duedistinte: un battesimo e un compleanno. Al loro arrivo, i militari, hanno trovato da musica ad alto volume e la gran parte degli invitati senza mascherina. Idella stazione di Pianura, Posillipo e della radiomobile di, sono riusciti ad identificare molti dei presenti, nonostante diverse persone siano fuggite all’arrivo dei militari. Attività sospesa per 5 giorni e titolare sanzionato. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

