Covid: contagi in calo: 9.116, e 305 decessi. Indice di positività al 2,88%, Nel Lazio oggi salgono i casi (Di martedì 4 maggio 2021) Continua sensibilmente a migliorare la situazione nel Paese, basti pensare che, nonostante i ben 315.506 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, son emersi 9.116 contagi, che hanno espresso quindi un Indice di positività al 2,88%, dunque meglio ancora rispetto a ieri, quando era al 4,88%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), nel Paese sono 413.889, dunque ben 9.669 in meno rispetto a ieri. E sebbene con molti meno casi, la Lombardia continua comunque ad essere la regione maggiormente colpita dai nuovi casi (1.354), seguita da Campania (1.331), Puglia (1.029), Sicilia (902), e Lazio (803). Purtroppo, dopo la ‘boccata di respiro’ di ieri, oggi è tornato ad essere alto il ... Leggi su italiasera (Di martedì 4 maggio 2021) Continua sensibilmente a migliorare la situazione nel Paese, basti pensare che, nonostante i ben 315.506 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore, son emersi 9.116, che hanno espresso quindi undial 2,88%, dunque meglio ancora rispetto a ieri, quando era al 4,88%. Inoltre, informa ancora il bollettino quotidiano del ministero della Salute, gli attualmente positivi (ma non necessariamente ‘malati’), nel Paese sono 413.889, dunque ben 9.669 in meno rispetto a ieri. E sebbene con molti meno, la Lombardia continua comunque ad essere la regione maggiormente colpita dai nuovi(1.354), seguita da Campania (1.331), Puglia (1.029), Sicilia (902), e(803). Purtroppo, dopo la ‘boccata di respiro’ di ieri,è tornato ad essere alto il ...

