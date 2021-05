Covid, Burger King vaccina i dipendenti e 4mila ristoratori italiani: “Non vediamo l’ora di tornare a essere concorrenti” (Di martedì 4 maggio 2021) Covid, Burger King vaccino a dipendenti e 4mila piccoli ristoratori Vaccino anti-Covid ai propri dipendenti e a 4mila piccoli ristoratori: è l’iniziativa intrapresa da Burger King Italia, ramo nostrano della nota catena di fast food statunitense. “Per potervi dare una mano, abbiamo bisogno del vostro braccio” recita il comunicato con il quale Burger King presenta l’iniziativa volta a “contribuire alla ripresa del nostro settore”, oltre che, ovviamente, alla lotta contro il Covid-19. “Ci sembra di essere tutti nella stessa situazione, ma chi riscontra le difficoltà maggiori sono sempre i più piccoli. Volevamo trovare il ... Leggi su tpi (Di martedì 4 maggio 2021)vaccino apiccoliVaccino anti-ai proprie apiccoli: è l’iniziativa intrapresa daItalia, ramo nostrano della nota catena di fast food statunitense. “Per potervi dare una mano, abbiamo bisogno del vostro braccio” recita il comunicato con il qualepresenta l’iniziativa volta a “contribuire alla ripresa del nostro settore”, oltre che, ovviamente, alla lotta contro il-19. “Ci sembra ditutti nella stessa situazione, ma chi riscontra le difficoltà maggiori sono sempre i più piccoli. Volevamo trovare il ...

