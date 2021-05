Chi è Stella, la figlia adottiva del direttore di Rai 3 Franco Di Mare: la vera storia (Di martedì 4 maggio 2021) «Lei è equilibrata, certamente più matura di molte ragazze della sua età, più paziente di tante sue coetanee e forse anche di me». Così Franco Di Mare, direttore di Rai 3, ha descritto in un’intervista di qualche tempo fa concessa a “Famiglia Cristiana”, la figlia Stella. Con la giovane l’ex inviato di guerra ha un rapporto incredibile: la giovane è stata adottata da Di Mare quando lei aveva solo 10 mesi e lui era inviato di guerra in Bosnia-Erzegovina. Una vicenda raccontata nel romanzo, da cui è stata tratta poi una splendida fiction, “Non chiedere perché”, edito da Rizzoli. leggi anche l’articolo —> Chi è Giulia Berdini, la fidanzata di Franco Di Mare: tra i due 36 anni di differenza Chi è Stella, la figlia ... Leggi su urbanpost (Di martedì 4 maggio 2021) «Lei è equilibrata, certamente più matura di molte ragazze della sua età, più paziente di tante sue coetanee e forse anche di me». CosìDidi Rai 3, ha descritto in un’intervista di qualche tempo fa concessa a “Famiglia Cristiana”, la. Con la giovane l’ex inviato di guerra ha un rapporto incredibile: la giovane è stata adottata da Diquando lei aveva solo 10 mesi e lui era inviato di guerra in Bosnia-Erzegovina. Una vicenda raccontata nel romanzo, da cui è stata tratta poi una splendida fiction, “Non chiedere perché”, edito da Rizzoli. leggi anche l’articolo —> Chi è Giulia Berdini, la fidanzata diDi: tra i due 36 anni di differenza Chi è, la...

