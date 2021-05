Barbara D’Urso: Pomeriggio 5 e Domenica Live chiudono (Di martedì 4 maggio 2021) Pomeriggio Cinque e Domenica Live, programmi cult di Barbara D’Urso chiudono, ma torneranno nella prossima stagione. Se due anni fa lo show pomeridiano, in onda su Canale Cinque, si era interrotto a metà giugno, nel 2021 terminerà con un leggero anticipo. Mentre il contenitore Domenicale proseguirà per qualche altra puntata. Secondo le ultime notizie diffuse da DavideMaggio, Pomeriggio Cinque dovrebbe concludersi il 28 maggio, mentre per Domenica Live il futuro è ancora incerto. Al posto del programma pomeridiano, seguito da moltissimi telespettatori, dovrebbe andare in onda un film. Dalle 16.55 invece inizieranno le puntata di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova fiction con Can Yaman che promette ottimi ascolti sulla ... Leggi su dilei (Di martedì 4 maggio 2021)Cinque e, programmi cult di, ma torneranno nella prossima stagione. Se due anni fa lo show pomeridiano, in onda su Canale Cinque, si era interrotto a metà giugno, nel 2021 terminerà con un leggero anticipo. Mentre il contenitorele proseguirà per qualche altra puntata. Secondo le ultime notizie diffuse da DavideMaggio,Cinque dovrebbe concludersi il 28 maggio, mentre peril futuro è ancora incerto. Al posto del programma pomeridiano, seguito da moltissimi telespettatori, dovrebbe andare in onda un film. Dalle 16.55 invece inizieranno le puntata di Mr Wrong – Lezioni d’Amore, la nuova fiction con Can Yaman che promette ottimi ascolti sulla ...

