Azzolina: “La scuola post pandemica deve ripartire dalla riduzione del numero di alunni per classe” (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA – “La scuola post pandemica deve ripartire dalla riduzione del numero di alunni per classe. Le lancette dell’orologio devono essere spostate al pre-riforma Gelmini. Mai più classi pollaio. Non è un sogno”. Così la parlamentare del Movimento 5 Stelle Lucia Azzolina (foto), ex ministra dell’istruzione, che in un contributo pubblicato sull’Huffington post parla di cosa si è già fatto nel governo Conte II e che cosa si può fare ancora al riguardo. L'articolo L'Opinionista. Leggi su lopinionista (Di martedì 4 maggio 2021) ROMA – “Ladeldiper. Le lancette dell’orologio devono essere sate al pre-riforma Gelmini. Mai più classi pollaio. Non è un sogno”. Così la parlamentare del Movimento 5 Stelle Lucia(foto), ex ministra dell’istruzione, che in un contributo pubblicato sull’Huffingtonparla di cosa si è già fatto nel governo Conte II e che cosa si può fare ancora al riguardo. L'articolo L'Opinionista.

TV7Benevento : Scuola: Azzolina, 'stop a classi pollaio, ora i soldi ci sono'... - Lopinionista : Azzolina: “La scuola post pandemica deve ripartire dalla riduzione del numero di alunni per classe”… - Salvo62559227 : @AndreaMarcucci ???????????? ha fatto bene a prendere le distanze dall’Azzolina, da ricordare per danni fatti alla scuol… - EdizioniAnicia : ?? ????R????Z????N?? ???????????? ?? ???????? ?????? 4 maggio 2021 ?? #?????? #????????????????: ?????????? ???? ???????????????? ??Precari scuola, scontro Azzol… - cheiuan : Avvelenatori di pozzi. Ma no, loro non sono la cellula renziana nel PD. A quando la storia dei banchi a rotelle? È… -