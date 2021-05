Auto passa col rosso si schianta contro un’ambulanza: la paziente a bordo muore per le gravi ferite (Di martedì 4 maggio 2021) gravissimo incidente stradale ad un incrocio: un’81enne è morta dopo che l’ambulanza a bordo della quale si trovava è stata investita e distrutta da un’Auto Il mezzo che doveva aiutarla a stare meglio si è rivelato fatale. Un’anziana donna è morta dopo che l’ambulanza a bordo della quale si trovava è stata investita da un’Auto L'articolo NewNotizie.it. Leggi su newnotizie (Di martedì 4 maggio 2021)ssimo incidente stradale ad un incrocio: un’81enne è morta dopo che l’ambulanza adella quale si trovava è stata investita e distrutta da un’Il mezzo che doveva aiutarla a stare meglio si è rivelato fatale. Un’anziana donna è morta dopo che l’ambulanza adella quale si trovava è stata investita da un’L'articolo NewNotizie.it.

