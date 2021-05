Apre Roma World: una giornata nella natura (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo mesi di chiusure cresce la voglia di uscire di casa, di tornare a vivere esperienze in sicurezza, all’aria aperta, immersi nella natura. Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa: Apre a Roma un nuovo Parco, si chiama Roma World e promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, per godersi un’esperienza all’aria aperta e vivere una giornata da Antichi Romani. Roma World è un vero e proprio villaggio delle legioni Romane, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà World, sulla Via Pontina a 10 minuti da Roma. Nell’accampamento l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto con la ... Leggi su funweek (Di martedì 4 maggio 2021) Dopo mesi di chiusure cresce la voglia di uscire di casa, di tornare a vivere esperienze in sicurezza, all’aria aperta, immersi. Per bambini e famiglie stanchi delle limitazioni è finita l’attesa:un nuovo Parco, si chiamae promette di riportare gli ospiti indietro nel tempo, per godersi un’esperienza all’aria aperta e vivere unada Antichini.è un vero e proprio villaggio delle legionine, che sorge a fianco del parco divertimenti Cinecittà, sulla Via Pontina a 10 minuti da. Nell’accampamento l’ospite si regala un pic-nic all’aperto, riscopre il vero contatto con la ...

