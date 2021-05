(Di martedì 4 maggio 2021) La vicenda di : l’ex broker ha lanciato un appello a Le Iene. (screenshot video)C’è anche la vicenda ditra quelle che tratta la trasmissione televisiva Le Iene, in onda il 4 maggio su Italia 1 in prima serata.è incon sentenza passata in giudicato: l’ex broker genovese era accusato di avere ucciso nel marzo 2010 il piccolo Alessandro Mathas, il bimbo di otto mesi figlio della sua compagna occasionale, Katerina Mathas. POTREBBE INTERESSARTI ANCHE –> Le Iene e il sogno di Marika: viaggiare in moto nonostante la disabilità Il 10 maggio 2017, la Corte di Cassazione mise la parola fine alla vicenda giudiziaria, confermando la condanna a 26 anni diemessa dalla Corte di Appello di Milano e respingendo contestualmente il ricorso presentato dai ...

Genova - L'aveva promesso , prima di entrare in carcere: 'Sono innocente, non mi arrenderò'. E ora- detenuto a Marassi - chiederà la revisione del processo. E della condanna sancita l'11 maggio 2017 dalla Cassazione: 26 anni di carcere per l'omicidio del piccolo Alessandro Mathas, La vicenda di Antonio Rasero, chi è l'uomo in carcere con l'accusa di infanticidio: l'ex broker ha lanciato un appello a Le Iene.Antonio Rasero si trova in carcere con la condanna a 26 anni per il più terribile dei delitti: l'uccisione di un neonato. Ma, a detta sua e dei suoi avvocati, sarebbero venuti fuori nuovi elementi che ...