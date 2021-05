A processo per aver venduto filmati hard della figlia 15enne in cambio di buoni Amazon (Di martedì 4 maggio 2021) Vendeva foto e video hard della figlia 15enne in cambio di denaro e buoni di Amazon. E’ l’accusa con cui è finita a processo una donna a Torino. Il dibattimento inizierà l’8 novembre 2022. Dovrà rispondere di prostituzione e pornografia minorile. Secondo la ricostruzione dell’inchiesta condotta dal pm Lisa Bergamasco i filmati risalgono al 2019: per la Procura, la ragazzina e il fidanzato di 17 anni erano consapevoli di essere registrati. In un secondo momento la madre ha convinto la figlia a iscriversi su piattaforme in cui mettere in vendita le immagini. In altre occasioni la madre avrebbe partecipato alla diffusione in diretta di altre scene. Per questi filmati utenti avrebbero offerto oltre mille ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 4 maggio 2021) Vendeva foto e videoindi denaro edi. E’ l’accusa con cui è finita auna donna a Torino. Il dibattimento inizierà l’8 novembre 2022. Dovrà rispondere di prostituzione e pornografia minorile. Secondo la ricostruzione dell’inchiesta condotta dal pm Lisa Bergamasco irisalgono al 2019: per la Procura, la ragazzina e il fidanzato di 17 anni erano consapevoli di essere registrati. In un secondo momento la madre ha convinto laa iscriversi su piattaforme in cui mettere in vendita le immagini. In altre occasioni la madre avrebbe partecipato alla diffusione in diretta di altre scene. Per questiutenti avrebbero offerto oltre mille ...

