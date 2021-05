(Di martedì 4 maggio 2021), ex direttore della seconda rete Rai, si è raccontato su Open, il portale diretto da Enrico Mentana,ndo della Censura Rai a Fedez e dicendo la sua su Pio e Amedeo incitando puredi Fedez,e Pio e Amedeo Conosco Pio e Amedeo da... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

... fra le pagine di Open ha parlato del monologo di Pio e Amedeo e deiche sarebbero ad ogni ora del giorno sulle reti. Ecco, anche a me la comicità di Pio e Amedeo ha ricordato il 1979 e ...[?] Nei panni di Canale5 eavrei bloccato questo monologo " Enock Barwuah su Pio e Amedeo: ... Ma finalmente cosa? Facci caso: non lo ha scritto nessun nero e nessun" . Approfondisci Pio e ..."A Mediaset? Gay a tutte le ore come l’onnipresente Tommaso Zorzi”, parla Carlo Freccero: l'ex direttore di Rai 2 dice la sua.Continuano le polemiche per il monologo di Pio e Amedeo, proposto qualche giorno fa a Felicissima Sera, il varietà del venerdì sera di Canale 5. A spezzare una lancia a favore del duo comico pugliese ...