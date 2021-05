Spara alla moglie confondendola per un cinghiale: incidente nel cilentano (Di lunedì 3 maggio 2021) Curioso incidente , fortunatamente senza gravi conseguenze per la malcapitata, a Montecorice, cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno , dove un uomo di 70 anni ha accidentalmente Sparato alla... Leggi su feedpress.me (Di lunedì 3 maggio 2021) Curioso, fortunatamente senza gravi conseguenze per la malcapitata, a Montecorice, cittadina del Cilento, nella provincia di Salerno , dove un uomo di 70 anni ha accidentalmenteto...

