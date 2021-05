Scuola: Turi (Uil), 'bene idea Figliuolo a vaccinare in istituti, lo dicevamo da tempo' (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione" per l'idea del commissario all'emergenza Francesco Paolo Figliuolo di promuovere le vaccinazioni anche all'interno delle scuole come si faceva negli anni 70. "Lo suggerivamo da tempo e con soddisfazione apprendiamo che la nostra sollecitazione sia stata accolta. Non tutto ciò che è stato fatto negli anni '70 è da buttar via. ALcune cose possono andar bene". Lo dice all'Adnkronos Pino Turi, segretario generale di Uil Scuola. Leggi su liberoquotidiano (Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag. (Adnkronos) - "Grande soddisfazione" per l'del commissario all'emergenza Francesco Paolodi promuovere le vaccinazioni anche all'interno delle scuole come si faceva negli anni 70. "Lo suggerivamo dae con soddisfazione apprendiamo che la nostra sollecitazione sia stata accolta. Non tutto ciò che è stato fatto negli anni '70 è da buttar via. ALcune cose possono andar". Lo dice all'Adnkronos Pino, segretario generale di Uil

