Scudetto Inter, la rassegna stampa: "Zhang, campioni", "I più forti" (Di lunedì 3 maggio 2021) Diciannovesimo Scudetto per l'Inter. La squadra nerazzurra festeggia 'sul divano' come nel 2009 grazie al passo falso dell'Atalanta sul campo del Sassuolo. rassegna stampa incentrata sull'impresa degli uomini di Conte che vincono a quattro giornate dal termine di un campionato dominato, specialmente nel girone di ritorno. "Pazzi per l'Inter", questo il titolo della Gazzetta dello Sport che pubblica la foto di una Piazza Duomo Interamente nerazzurra. "Zhang, campioni!", è invece il titolo del Corriere dello Sport: "Pari dell'Atalanta, il titolo va ai nerazzurri con 4 turni d'anticipo", si legge ancora. "I più forti", scrive invece Tuttosport che dedica anche spazio alla Juventus, vincitrice sul campo dell'Udinese: "Meno male che Ronaldo ...

diegogodin : Complimenti all’Inter, ai miei vecchi compagni e soprattutto ai suoi tifosi per questo Scudetto ???????? - GoalItalia : ?? INTER CAMPIONE D'ITALIA ?? Adesso è matematico: l'Inter vince il suo 19° Scudetto ???? - SkySport : Inter campione d'Italia, il video celebrativo dello scudetto #SkySport #Inter - rezzabo : RT @Inter: ?? | I M SCUDETTO Questo è il 19°. Urliamolo ancora una volta, tutti insieme: #IMScudetto! #IMInter #ForzaInter ??? https://t.co… - _DAGOSPIA_ : MIGLIAIA IN DUOMO PER FESTEGGIARE LO SCUDETTO DELL’INTER IN BARBA ALLE NORME ANTICOVID.POLEMICHE… -