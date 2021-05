Salvini smaschera i suoi odiatori: «Mi scrivono “Ti devono squartare”, i democratici fan di Fedez…» (Di lunedì 3 maggio 2021) Insulti, auguri di morte, qualche bestemmia sparsa. Contro Matteo Salvini, reo di non vederla come Fedez sul ddl Zan, si è scatenato di nuovo tutto il repertorio consueto degli odiatori social. A darne conto, in una sorta di rapida galleria degli orrori, è stato lo stesso leader leghista, che sui suoi profili ha postato le foto di alcune delle ingiurie che si sono state rivolte in queste ore. Il solito repertorio degli odiatori social Il leader della Lega si è limitato ad «alcuni dei tanti (attacchi, ndr), questi freschi di oggi», che danno la misura di quello che si sta muovendo contro di lui. Si va dallo splatter «Salvini lo squarterei vivo» al classico «sparate a Salvini»; dagli essenziali «Salvini muori» e «Salvini crepa», allo storico «Senza pace ... Leggi su secoloditalia (Di lunedì 3 maggio 2021) Insulti, auguri di morte, qualche bestemmia sparsa. Contro Matteo, reo di non vederla come Fedez sul ddl Zan, si è scatenato di nuovo tutto il repertorio consueto deglisocial. A darne conto, in una sorta di rapida galleria degli orrori, è stato lo stesso leader leghista, che suiprofili ha postato le foto di alcune delle ingiurie che si sono state rivolte in queste ore. Il solito repertorio deglisocial Il leader della Lega si è limitato ad «alcuni dei tanti (attacchi, ndr), questi freschi di oggi», che danno la misura di quello che si sta muovendo contro di lui. Si va dallo splatter «lo squarterei vivo» al classico «sparate a»; dagli essenziali «muori» e «crepa», allo storico «Senza pace ...

