SACE | Focus on sulla Colombia | difficoltà di ingresso | ma mercato promettente per il Made in Italy

(Di lunedì 3 maggio 2021) (Teleborsa) –ha diffuso il suo ultimoOn elaborato dal suo Ufficio Studi, questa volta dedicato alla, terzo Paese dell’America Latina per dimensioni demografiche (51 milioni di abitanti) e quarto per Pil assoluto dopo Brasile, Messico e Argentina. Come si legge nel rapporto, laè l’unica tra le maggiori economie dell’area a non essere stata coinvolta nelle crisi del debito estero degli anni ‘80. “Prima del 2020 laaveva fatto registrare un solo anno di recessione dagli anni ‘30 in poi. Il calo del PIL nel 2020 è stato pesante (-6,8% rispetto al 2019) ma l’economia andina sarà tra quelle a più rapida ripresa di tutta l’area (+5,2% 2021 e +3,6% 2022)”, ha sottolineato. La solidità e la capacità delladi resistere a ...

webcomunicati : SACE presenta la Risk Map 2021: il focus dell’AD Pierfrancesco Latini -

Ultime Notizie dalla rete : SACE Focus

Borsa Italiana

ha diffuso il suo ultimoOn elaborato dal suo Ufficio Studi, questa volta dedicato alla Colombia , terzo Paese dell'America Latina per dimensioni demografiche (51 milioni di abitanti) e ...Sono numerose, prosegue al nota, le novita' in cantiere che affiancanospecifici di settore e Paese all'impianto di formazione assicurativo/finanziario diEducation: dagli Industry Edu - lab, laboratori di lavoro e di confronto tra imprese accomunate da ...(Teleborsa) – SACE ha diffuso il suo ultimo Focus On elaborato dal suo Ufficio Studi, questa volta dedicato alla Colombia, terzo Paese dell’America Latina per dimensioni demografiche (51 ...Etihad Credit Insurance (ECI, the UAE International Investor Council (UAEIIC), Dubai Exports, the Italian Trade Agency (ITA and Confindustria, an Italian industrial confederation, recently discussed ...