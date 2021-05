(Di lunedì 3 maggio 2021) Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Con il, che il Pd sostiene, l'sarà in grado di usareleche l'Europa ha messo a disposizione, con attenzione, determinazione e sguardo lungo al futuro pensando ai giovani di oggi, agli esclusi, alle diseguaglianze". Lo ha detto Enricoconcludendo la conferenza sul futuro dell'Europa organizzata da Pd, Pse, S&D.

ilfoglio_it : Draghi fa il Recovery, Salvini&Letta fanno schiuma. Il premier presenta 248 miliardi d’investimenti mentre i segret… - TV7Benevento : Recovery: Letta, 'con governo Draghi Italia userà bene risorse'... - pierofreddio : @piera_masili @repubblica Non ve ne rendete conto, ma il ddl Zan è già stato sacrificato sull'altare del compromess… - MarcoDiMaio74 : @hvlkenberg Intanto #Letta sta con chiunque, pur di gozzovigliare con i soldi del Recovery Found. #PrimoMaggio - LucaRanzato : #letta Attacca Salvini perché ci porterà al Lockdown parlando solo di coprifuoco e non di recovery, mentre lui parl… -

Ultime Notizie dalla rete : Recovery Letta

QuiFinanza

... Salvini guadagna due posizioni, a scapito del segretario del PD Enricoche, con 15.125 ... i giorni 'caldi' delPlan, la sua visibilità fra i ministri è seconda solo a quella di Speranza ...... vi erano infatti anche quello di Enricoe di Maurizio Landini . Stando a quanto riportato da ... "i soldi del così tanto decatantoFund si dimostano poche briciole e uno specchietto per ...Roma, 3 mag (Adnkronos) - "Con il governo Draghi, che il Pd sostiene, l'Italia sarà in grado di usare bene le risorse che l'Europa ha messo a disposizione, con attenzione, determinazione e sguardo lun ...Walter Verini, tesoriere nazionale del Partito Democratico, parla di omofobia in Italia ai microfoni di "Radio Cusano Campus".