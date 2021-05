Pontina | si scontrano per evitare un camion | un ferito

Leggi su ilcorrieredellacitta

(Di lunedì 3 maggio 2021) Sono riusciti al’impatto con un mezzo pesante, ma non a scontrarsi tra di loro. E’ successo sulla SS 148nella mattinata di oggi, 3 maggio, intorno alle ore 10:00. L’impatto, avvenuto in direzione Roma all’altezza di via dei Rutuli, ha visto il coinvolgimento di due veicoli e, marginalmente, del mezzo pesante, che si è comunque fermato poco più avanti. Nello scontro una persona è rimasta ferita ed è stata soccorsa dai sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che ora dovranno ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Lunghe code in direzione della Capitale. su Il Corriere della Città.