Omicidio Vannini, pg Cassazione: "Confermare condanne per famiglia Ciontoli" (Di lunedì 3 maggio 2021) "In questa vicenda tutti gli imputati hanno mentito. L'unico, a parte la famiglia Ciontoli, che poteva riferire come erano andati i fatti, era Marco Vannini, ecco perché la sua morte era preferibile per Antonio Ciontoli, allo scopo di evitare conseguenze negative per lui e la sua famiglia". Lo ha detto il sostituto procuratore generale della Cassazione Olga Mignolo all'udienza del processo per l'Omicidio di Marco Vannini, ucciso da un colpo di pistola nella notte tra il 17 e il 18 maggio 2015 mentre era a casa della fidanzata a Ladispoli, sul litorale romano. Il pg, davanti alla Quinta sezione penale di Piazza Cavour, ha chiesto di Confermare la condanna, dell'Appello bis dello scorso 30 settembre a 14 anni per Antonio ...

