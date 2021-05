Olympia Dukakis: Oscar per Stregata dalla luna, muore a 89 anni (Di lunedì 3 maggio 2021) Olympia Dukakis, l’attore Steel Magnolias e Moonstruck, è morta a 89 anni, è stato annunciato sabato. Chi ha annunciato la morte di Olympia Dukakis? “La mia amatissima sorella Olympia e’ morta a New York. Dopo mesi di malattia, e’ finalmente in pace con il suo Louis”, ha annunciato il fratello Apollo. Louis Zorich, il marito dell’attrice morto tre anni fa ultranovantenne, era un veterano di Broadway e anche la Dukakis aveva dedicato gran parte della carriera al teatro, accostandosi al cinema solo più tardi. Olympia Dukakis era nata a Lowell, in Massachusetts, da genitori emigrati dalla Grecia. La passione Il palcoscenico era stato sempre la sua passione (il padre Constantinos aveva una ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di lunedì 3 maggio 2021), l’attore Steel Magnolias e Moonstruck, è morta a 89, è stato annunciato sabato. Chi ha annunciato la morte di? “La mia amatissima sorellae’ morta a New York. Dopo mesi di malattia, e’ finalmente in pace con il suo Louis”, ha annunciato il fratello Apollo. Louis Zorich, il marito dell’attrice morto trefa ultranovantenne, era un veterano di Broadway e anche laaveva dedicato gran parte della carriera al teatro, accostandosi al cinema solo più tardi.era nata a Lowell, in Massachusetts, da genitori emigratiGrecia. La passione Il palcoscenico era stato sempre la sua passione (il padre Constantinos aveva una ...

repubblica : È morta Olympia Dukakis, premio Oscar per 'Stregata dalla luna' - periodicodaily : Olympia Dukakis: Oscar per Stregata dalla luna, muore a 89 anni #OlympiaDukakis #StregatadallaLuna #cinema #attrice - mymovies : Olympia Dukakis, performance memorabili e una storia profonda e ricca. Il ricordo di Pino Farinotti… - pairsonnalitesN : ITGMT — Addio a Olympia Dukakis, iconica Anna Madrigal di Tales of the City: ... di Kirstie Alley, Dukakis ha poi s… - pairsonnalitesF : [ Stigmabase IT ] Addio a Olympia Dukakis, iconica Anna Madrigal di Tales of the City: ... di Kirstie Alley, Dukaki… -