Napoli | principio di incendio domato a Palazzo Reale

(Di lunedì 3 maggio 2021) Tempo di lettura: < 1 minutoUndiè statola scorsa notte a, a, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitando in zona ha notato del fumo uscire dalla zona dei tetti. I militari hanno allertato immediatamente i vigili del fuoco ed è stato accertato che l’aveva riguardato un locale di servizio. Secondo quanto accertato, un corto circuito accidentale nel locale dove sono installati i quadri elettrici aveva avviato un piccolo focolaio. In una sala non lontana – fortunatamente non interessata in alcun modo sia dalle fiamme che dal fumo – sono esposti i “papiri ercolanesi”. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

Un principio di incendio è stato domato la scorsa notte a Palazzo Reale, a Napoli, grazie al tempestivo intervento di una pattuglia dei carabinieri che transitando in zona ha notato del fumo uscire da ...