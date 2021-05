MotoGP, Valentino Rossi: “Non mi sento a mio agio con la moto. Non è facile incrementare la mia velocità” (Di lunedì 3 maggio 2021) Valentino Rossi ha cercato nuove soluzioni per porre rimedio ai tanti problemi di adattamento alla sua nuova Yamaha, nel corso dei test di oggi riservati alla classe motoGP a Jerez de la Frontera (Spagna). Il pilota azzurro ha spiegato, come riporta la Gazzetta dello Sport, che il suo è principalmente un problema di velocità. “Il problema è la mia velocità cerco di incrementarla ma non è facile. Vorrei essere più forte di così, dobbiamo lavorare tutti insieme. Oggi nel test è andata bene, spero di portare quello che ho provato a Le Mans e avere buoni risultati“. Sulla possibilità che i test odierni possano rappresentare la svolta in vista del pRossimo GP di Le Mans, Valentino Rossi non si sbilancia troppo: “Difficile ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021)ha cercato nuove soluzioni per porre rimedio ai tanti problemi di adattamento alla sua nuova Yamaha, nel corso dei test di oggi riservati alla classea Jerez de la Frontera (Spagna). Il pilota azzurro ha spiegato, come riporta la Gazzetta dello Sport, che il suo è principalmente un problema di. “Il problema è la miacerco di incrementarla ma non è. Vorrei essere più forte di così, dobbiamo lavorare tutti insieme. Oggi nel test è andata bene, spero di portare quello che ho provato a Le Mans e avere buoni risultati“. Sulla possibilità che i test odierni possano rappresentare la svolta in vista del pmo GP di Le Mans,non si sbilancia troppo: “Difficile ...

