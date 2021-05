Moratti: “Finalmente lo Scudetto! Ieri ho avuto un toccante scambio di messaggi con Zhang” (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimo Moratti, ex presidente dell’Inter, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha commentato il trionfo neroazzurro con la vittoria del 19° Scudetto. “Lo dedico a mio padre, a Facchetti e Prisco, a Bellugi e Corso, grandi interisti che avrebbero festeggiato come pazzi. E a tutti i tifosi con cui condivido questa gioia. E? lo scudetto del “Finalmente!”. Molto toccante e? stato lo scambio di messaggi con Steven Zhang, Ieri pomeriggio. Gli stadi chiusi sono un’ingiustizia, anche se necessaria. Il calcio e? per la gente. Ho visto le partite in tv con i miei figli. Nessuna particolare scaramanzia, il Covid ha scombussolato le nostre abitudini al punto che e? scomparsa pure quella. Il primo scudetto servi? ad avviare un quinquennio unico, culminato ... Leggi su alfredopedulla (Di lunedì 3 maggio 2021) Massimo, ex presidente dell’Inter, in una lunga intervista rilasciata alla Gazzetta dello Sport, ha commentato il trionfo neroazzurro con la vittoria del 19° Scudetto. “Lo dedico a mio padre, a Facchetti e Prisco, a Bellugi e Corso, grandi interisti che avrebbero festeggiato come pazzi. E a tutti i tifosi con cui condivido questa gioia. E? lo scudetto del “!”. Moltoe? stato lodicon Stevenpomeriggio. Gli stadi chiusi sono un’ingiustizia, anche se necessaria. Il calcio e? per la gente. Ho visto le partite in tv con i miei figli. Nessuna particolare scaramanzia, il Covid ha scombussolato le nostre abitudini al punto che e? scomparsa pure quella. Il primo scudetto servi? ad avviare un quinquennio unico, culminato ...

