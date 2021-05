Milano: abusi edilizi in via Isimbardi, Tribunale dà ragione a Comune (2) (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – L’unica sentenza emessa dal Consiglio di Stato nel 2020 ha confermato il pronunciamento del Tar, riconoscendo la legittimità del provvedimento comunale di diniego di condono. Contro questa sentenza la proprietà ha proposto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per chiederne la revocazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di lunedì 3 maggio 2021) (Adnkronos) – L’unica sentenza emessa dal Consiglio di Stato nel 2020 ha confermato il pronunciamento del Tar, riconoscendo la legittimità del provvedimento comunale di diniego di condono. Contro questa sentenza la proprietà ha proposto un ulteriore ricorso al Consiglio di Stato per chiederne la revocazione. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

