Leggi su ultimenotizieflash

(Di lunedì 3 maggio 2021) Ladideidicon, laE’ sempre mezzogiorno di oggi 3 maggio 2021. Puntata e ricette del lunedì in tv e scopriamo anche ie tutti i suggerimenti di. Non sono le classiche crepes, l’impasto deiè solo farina, acqua e un pochino di sale. Un po’ di pazienza per cuocere tutti iin padella facendo attenzione che la padella sia sempre un po’ unta. Ladeifatti con iè da copiare, in più prepariamo ancora una volta i pomodori al forno. Piselli e calamari e completiamo con le ...