LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: lavoro sul passo per Rossi, Vinales guida il gruppo davanti a Rins (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.54 Alex Rins rienta in pista insieme a Maverick Vinales. I due sono al momento al comando della classifica, rispettivamente al secondo ed al primo posto. La coppia ha compiuto oltre 40 giri! 12.51 lavoro in casa Honda. Pol Espargarò in sella alla moto giapponese continua un fondamentale Test in vista delle pRossime corse in programma. 18 laps already in the bag for @polespargaro at the #JerezTest pic.twitter.com/bgzaw2qN3V — Repsol Honda Team (@HRC MotoGP) May 3, 2021 12.49 Bagnaia e Morbidelli scendono in pista. Il pilota Ducati e l’alfiere di Yamaha Petronas cercano conferme dopo il podio conquistato ieri al termine di una competizione spettacolare. 12.45 Si migliora ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.54 Alexrienta in pista insieme a Maverick. I due sono al momento al comando della classifica, rispettivamente al secondo ed al primo posto. La coppia ha compiuto oltre 40 giri! 12.51in casa Honda. Pol Espargarò in sella alla moto giapponese continua un fondamentalein vista delle pme corse in programma. 18 laps already in the bag for @polespargaro at the #pic.twitter.com/bgzaw2qN3V — Repsol Honda Team (@HRC) May 3, 2021 12.49 Bagnaia e Morbidelli scendono in pista. Il pilota Ducati e l’alfiere di Yamaha Petronas cercano conferme dopo il podio conquistato ieri al termine di una competizione spettacolare. 12.45 Si migliora ...

LaJeTeo_58 : TOP 10: Vinales, Rins, Binder, Mir, Bastianini, Nakagami, Morbidelli, P. Espargaro, Zarco, Oliveira. Quartararo Unf… - zazoomblog : DIRETTA MotoGP Test Jerez 3 maggio LIVE: prima caduta di giornata per Aleix Espargarò bandiera rossa! - #DIRETTA… - GgRSV : RT @gponedotcom: LIVE, I Test di Jerez dopo il GP di Spagna minuto per minuto: Oggi la MotoGP è nuovamente sulla pista andalusa. per qualcu… - zazoomblog : LIVE MotoGP Test Jerez in DIRETTA: prime prove di passo gara Valentino Rossi vuole cambiare marcia - #MotoGP… - gponedotcom : LIVE, I Test di Jerez dopo il GP di Spagna minuto per minuto: Oggi la MotoGP è nuovamente sulla pista andalusa. per… -