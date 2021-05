LIVE MotoGP, Test Jerez in DIRETTA: assente Quartararo, Yamaha al comando con Vinales (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.12 Entra in scena finalmente anche Marc Marquez! Primo giro lanciato di giornata in 1’40?9 per lo spagnolo, che poi scende subito in 1’39?0 al secondo passaggio. 12.10 Vinales torna a girare in 1’37?6 dimostrando una buona costanza, mentre Valentino Rossi riesce finalmente ad abbattere il muro dell’1’39” stampando un discreto 1’38?9 che gli vale la 15ma piazza provvisoria. 12.07 Ci stiamo avvicinando alla fase calda di questa sessione di Test, in cui andranno in scena le simulazioni di qualifica e soprattutto i long-run con gomme usate. 12.05 La top10 provvisoria di giornata: Vinales, Rins, Zarco, Binder, Mir, Bastianini, Nakagami, Morbidelli, Pol Espargarò e OLIVEira. 12.02 Johann Zarco spinge forte con la Ducati Pramac e balza in terza ... Leggi su oasport (Di lunedì 3 maggio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA12.12 Entra in scena finalmente anche Marc Marquez! Primo giro lanciato di giornata in 1’40?9 per lo spagnolo, che poi scende subito in 1’39?0 al secondo passaggio. 12.10torna a girare in 1’37?6 dimostrando una buona costanza, mentre Valentino Rossi riesce finalmente ad abbattere il muro dell’1’39” stampando un discreto 1’38?9 che gli vale la 15ma piazza provvisoria. 12.07 Ci stiamo avvicinando alla fase calda di questa sessione di, in cui andranno in scena le simulazioni di qualifica e soprattutto i long-run con gomme usate. 12.05 La top10 provvisoria di giornata:, Rins, Zarco, Binder, Mir, Bastianini, Nakagami, Morbidelli, Pol Espargarò e Oira. 12.02 Johann Zarco spinge forte con la Ducati Pramac e balza in terza ...

