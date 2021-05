Libia, 50 migranti morti in un naufragio (Di lunedì 3 maggio 2021) Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell'imbarcazione su cui viaggiavano. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, precisando che il ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 3 maggio 2021) Cinquanta, fra cui alcuni egiziani, sonoal largo dellain seguito aldell'imbarcazione su cui viaggiavano. Lo riferisce la Mezzaluna Rossa libica, precisando che il ...

Agenzia_Ansa : Cinquanta migranti, fra cui alcuni egiziani, sono morti al largo della Libia in seguito al naufragio dell'imbarcazi… - RaiNews : L'agenzia Onu per i rifugiati: 'Oltre 700 #migranti riportati in Libia in detenzione arbitraria in pochi giorni' - Avvenire_Nei : Libia: Mezzaluna Rossa, 50 migranti morti in naufragio - martamaura3 : RT @francescatotolo: Due mercantili, il #VosAphrodite e il #OlympiyskyProspect, sono stati inviati dalla @guardiacostiera per trasbordare i… - iconanews : Guardia costiera Libia: 'Nessuna notizia 50 migranti morti' -