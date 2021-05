Laura Torrisi è tornata a casa: “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica” (Di lunedì 3 maggio 2021) Bellissima, dolce e forte, Laura Torrisi non perde il sorriso dopo l’ennesima operazione mentre si prepara a tornare a casa. L’attrice toscana scatta qualche selfie nella clinica dove era ricoverata fino a ieri, l’intervento è andato bene, le auguriamo di avere messo fino alla sua sofferenza, che sia l’ultima operazione. La Torrisi ringrazia tutti, con il cuore, tutti quanti. Mostra finalmente anche il suo viso, adesso che è più serena e sta meglio, ancora distesa sul lettino. Poi va in bagno per un selfie che in genere si scatta per mostrare l’outfit del giorno. Davanti allo specchio del bagno Laura Torrisi mostra invece la sua pancera: “Un po’ acciaccata e con una pancera per amica… Ma finalmente torno a ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 3 maggio 2021) Bellissima, dolce e forte,non perde il sorriso dopo l’ennesima operazione mentre si prepara a tornare a. L’attrice toscana scatta qualche selfie nella clinica dove era ricoverata fino a ieri, l’intervento è andato bene, le auguriamo di avere messo fino alla sua sofferenza, che sia l’ultima operazione. Laringrazia tutti, con il cuore, tutti quanti. Mostra finalmente anche il suo viso, adesso che è più serena e sta meglio, ancora distesa sul lettino. Poi va in bagno per un selfie che in genere si scatta per mostrare l’outfit del giorno. Davanti allo specchio del bagnomostra invece la sua: “Un po’e con unaper… Ma finalmente torno a ...

