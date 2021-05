La felicità è un’abilità | e come tale si può allenare Ecco come

Leggi su tpi

(Di lunedì 3 maggio 2021) La distanza di quest’ultimo periodo ci ha aiutato a vedere le nostre vite in una maniera un po’ diversa. Sono spuntate, da dentro di noi, delle domande che avevamo lasciato a prendere polvere in qualche angolo nascosto della nostra mente. “Davvero è tutto qui?” “Ma voglio continuare a lavorare in questo posto?” “Mi piace questa città?” “Sono davvero così solo?” Queste domande sono normali, quando tutte le cose che diamo per scontate vengono a mancare, ma sono anche una grande opportunità per comprendere qualcosa di più di noi stessi e di ciò che desideriamo veramente. La ricerca dellaL’interrogarsi sulla natura della vita è una cosa che l’uomo si porta dietro da tutta la sua storia e noi, nonostante tutte le nostre distrazioni, non siamo da meno: che sia sotto la doccia o seduti in bagno con il cellulare in carica in un’altra stanza, pensiamo alle grandi ...