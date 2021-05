La barba al palo – Da Milano a Shanghai, per l’Inter scudetto planetario (Di lunedì 3 maggio 2021) Per la rubrica “La barba al palo”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta il 19o scudetto dell’Inter. gm/mrv su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 3 maggio 2021) Per la rubrica “Laal”, il direttore editoriale di Italpress, Italo Cucci, commenta il 19odel. gm/mrv su Il Corriere della Città.

Ma, un minuto più tardi, su un batti e ribatti in area gialloblu la sfera arriva a Navas il cui tiro in caduta fa la barba al palo. Al 46' Messori spara alto da dentro l'area, è l'ultima opportunità ...

Riparte il Milan: 2 - 0 al Benevento e secondo posto Benevento col 4 - 3 - 2 - 1: Montipò; Depaoli, Glik, Caldirola, Barba; Dabo, Viola, Ionita; Iago ... Calhanoglu sfiora la doppietta con un tiro sul potente primo palo, fuori di un niente (54'). Nel ...

La barba al palo - Da Milano a Shanghai, per l'Inter scudetto planetario Il Tempo Serie C:Ternana-Juve Stabia 3-4 La Ternana dei record ha perso l’imbattibilità casalinga. La Juve Stabia ha vinti 4-3 l’ultima partita di campionato. In superiorità numerica la Ternana si è fatta rimontare e superare dai campani ...

Crotone-Inter - Hakimi e Barella sugli scudi, Conte la vince con i cambi. Sensi normalizzato HANDANOVIC 6 - Voto di stima, perché dopo un avvio incoraggiante il Crotone si dimentica di calciare in porta e rende piacevole il suo pomeriggio crotonese. SKRINIAR 6,5 ...

